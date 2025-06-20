Detenido el presunto autor de la agresión a la empleada de una gasolinera en Parandones

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de León ha culminado la “operación MITTENS” con la detención de tres personas y la investigación de otras dos, logrando el esclarecimiento de la brutal agresión sufrida por una empleada de una gasolinera ubicada en la localidad de Parandones y la desarticulación de una importante red de distribución de cocaína en la comarca de El Bierzo.

La investigación se inició a raíz de los graves hechos acontecidos la noche del 26 de febrero de 2025, cuando la empleada de la estación de servicio Moeve de Parandones fue víctima de una brutal agresión al finalizar su jornada laboral. Los agresores, que llegaron a emplear martillos, le causaron importantes lesiones que requirieron atención médica.

En el transcurso de las pesquisas para esclarecer esta agresión, la Guardia Civil obtuvo indicios sobre el presunto autor de las lesiones, tratándose del excompañero sentimental de la agredida, un hombre afincado en Ponferrada a quien ya había denunciado anteriormente por violencia de género. Se descubrió además que esta persona se dedicaba a la venta de cocaína en dicha localidad y que otras cuatro personas estaban implicadas en una red de distribución de drogas.

Durante los últimos meses, las labores operativas del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ponferrada lograron documentar la venta de cocaína por parte de los dos integrantes principales de la red de distribución. Se calcula que, en este periodo, pudieron vender más de un kilogramo de esta sustancia. El rol de las otras tres personas era dar apoyo logístico, facilitando vehículos y viviendas, entre otros.

Cierre de la operación

Finalmente, tras meses de intensas investigaciones, se estableció un importante dispositivo policial con el apoyo de la USECIC de la Comandancia de León, Unidades Caninas de las Comandancias de León y Zamora, la Compañía de la Guardia Civil de Ponferrada y el Puesto Principal de Bembibre, culminando con la detención y la investigación de todos los presuntos autores.

En los registros practicados en varias viviendas de las localidades de Ponferrada y Congosto, se han hallado más de 600 gramos de cocaína y resina de hachís, así como 19.205 euros en metálico, básculas de precisión, sustancias de corte y armas, entre otros efectos.

A disposición judicial

Los detenidos e investigados, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada, que ha decretado el ingreso en prisión de dos de ellos.

La Guardia Civil de León reafirma su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad ciudadana, destacando la eficacia de la cooperación entre distintas unidades para el esclarecimiento de delitos complejos y la erradicación de actividades delictivas en la provincia.

