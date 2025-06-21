Carlos Fidalgo lleva la Ciudad del Dólar al Pozo Julia

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Con la compañía del histórico sindicalista Octavio Quiroga y la alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, el escritor y periodista de Carlos Fidalgo presentó el viernes en el Pozo Julia el libro donde narra episodios de la Ponferrada de posguerra y el siglo del carbón. Y la historia con la que arrancó la charla sobre La Leyenda de la Ciudad del Dólar, que va camino de su cuarta impresión en un mes, fue la del minero Joaquín Antonio Suárez, que se quemó a lo bonzo durante una protesta en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada en el año 1980. Entre el público que asistió a la charla y la proyección de fotografías, algunas de ellas animadas con Inteligencia Artificial, asistieron algunos familiares de los seis detenidos junto a Quiroga que levantaron a la localidad de Fabero hace ahora cuarenta y cinco años.