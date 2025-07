Un pastor de Pombriego viraliza su lucha tras la tragedia de un agricultor

Si en todo el Bierzo y la Cabrera hay un pastor conocido, ése es Edilberto Rodríguez, de la localidad de Pombriego (Benuza), que hoy tiene 28 años y saltó a las páginas de este periódico después de que con 20 años le diese por ponerse al frente de un rebaño de un centenar de cabras y ovejas. Hoy, Edilberto aún es más conocido, porque además de cuidar a su rebaño y tratar de ganarse la vida con él en el monte, va de pueblo en pueblo con su música tradicional de raíz, la raíz de una tierra llamada Cabrera y Bierzo.

Este periódico se hizo eco hace unos años de los problemas que Edilberto tuvo con los pastos y con su intención de construir una nave para su ganado. Pasado y superado todo aquello, Edilberto también adquirió fama en las redes sociales, precisamente porque en los tiempos que corren, llama mucho la atención que un joven como él, que empezó y dejó de estudiar Forestales en Ponferrada, se embarcase en la aventura de emprender su negocio y apostar por lo que más le gustaba: ser pastor y pasar el día por el monte con sus animales.

Desde hace un tiempo Edilberto dejó de mimar las redes sociales, pero esta semana grabó un elocuente y emotivo video en el que se confiesa. El pastor de Pombriego se ha visto completamemte reflejado en lo que hace unos días protagonizaba un agricultor aragonés de Belchite, llamado David Lafoz, que a sus 15 años se hizo famoso porque escogió el tractor como herramienta de vida y se convirtió en el símbolo de la lucha del campo español. Precisamente, con un año menos que Edilberto, ahora con 27, Lafoz abanderaba las últimas movilizaciones de los agricultores de Aragón. Pero, la pasada semana volvía a ser noticia trágica, porque decidió quitarse la vida, creando un gran revuelo y consternación general.

Aquí, en el Bierzo, en la Cabrera, Edilberto Rodríguez, al enterarse de la trágica muerte de su homólogo agricultor, como ganadero que ha estado luchando también en muchos frentes administrativos y cotidianos de vecindad, no se ha resistido y ha querido lanzar un mensaje con un clamor bien alto para que las administraciones públicas y sus políticos ayuden a estos sectores en declive.

«Empecé con 20 años sin nada. Nos prometieron ayudas y al principio, sí; pero llega un momento que te las quitan y te ves ahogado, superado por la situación», confiesa el joven ganadero de Pombriego. «Hice una nave y me dieron un adelanto que me han hecho devolver», explica Edilberto, quien recuerda que de esta forma, para no perderlo todo, ha tenido que doblar trabajo y agarrase a las tareas laborales de la cantera de pizarra, de ir a vendimiar y darle a la hazada en las viñas, o de sumarse a las tareas de las brigadas que apagan incendios forestales. Todo para obtener un complemento que ayude a su único sueño y meta: la de ganarse la vida con su ganado y pagar las deudas de las instalaciones.

Por eso, al conocer que David Lafoz se quitó la vida, Edilberto se vio reflejado en la piel de un agricultor joven cargado de problemas.

«En aquel momento que te llega la carta (de la Administración) y te dicen que no te dan nada, o que te quitan lo que tienes, se te pasa todo por la cabeza», cuenta a la cámara Edilberto. Y prosigue: «Lo que pasa es que cada uno tenemos una fortaleza mental y hay veces que te supera la situación y no le ves salida. Yo he tenido una estrella que me ha iluminado y la voy a seguir teniendo. Pero comprendo la situación de este joven, de este compañero, porque también la he vivido. Y me han dado ganas de todo menos de vivir. Y eso es difícil de decir y lo digo porque me tocó en el corazón la situación de este chaval, y si no, no lo diría». Pero el pastor de ovejas de Pombriego cree que «hay que decir las cosas, porque se está pasando muy mal». Rodríguez pide ayuda para el sector.