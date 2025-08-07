El XVI Festival de Títeres arranca con tres funciones en Carracedo

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El XVI Festival de Títeres comienza este jueves 7 de agosto en el Claustro del Monasterio de Santa María de Carracedo. El Festival dará comienzo con una actuación a cargo del Teatro Arbolé de Zaragoza, con su obra «Edelmiro II y el dragón Gutiérrez». Esta original historia nos lleva al diminuto país de Tri, tan pequeño que ni siquiera cuenta con rey ni gobernante. En este contexto aparece Edelmiro Segundo, quien aspira al cargo de gobernante. Sin embargo, para conseguirlo, debe liberar al país del Dragón Gutiérrez.

El festival continuará el sábado 16 de agosto con la obra «El Pirata Barba», de la compañía Xarop Teatre de Castellón. La historia cuenta cómo desde hace mucho tiempo el señor de Mirabet y el Pirata Barba se enfrentan por el mapa del tesoro. Ambos dedican sus días a perseguirse y hacerse la vida imposible, hasta que se dan cuenta de una sorprendente realidad que están por descubrir.

El 23 de agosto será el turno de la obra «Torta y leche», presentada por Juan Catalina, de Segovia. Este espectáculo propone un paseo por el tiempo, recordando ese caminar y mostrando el camino para los nuevos caminantes. De manera sencilla y amorosa, recuerda algunos de los oficios de antaño, conectando con nuestras raíces. A través de juegos y canciones, que se oían entre el ritmo del trabajo y los tragos del descanso, revive la risa de un niño y los consejos del abuelo.

También muestra esa forma de vivir la vida en el medio rural y de contarla como se hacía antes: junto al fuego, en las chimeneas, en las bodegas o en las plazas de los pueblos.

Todos los espectáculos tendrán lugar a las nueve de la noche en el Monasterio de Santa María de Carracedo.