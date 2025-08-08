El Festival «Villar de los Mundos» rinde homenaje a la música de raíz de Castilla y León

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La XIII edición del Festival Villar de los Mundos dedicará la jornada del 30 de agosto a actividades al aire libre, música y convivencia en uno de los entornos más bellos y emblemáticos de la comarca: el Soto de Villar de los Barrios, reconocido como Bosque del Año en 2024.

Este año, el Festival rinde homenaje a las músicas de raíz de la comunidad autónoma de Castilla y León. La localidad se prepara para vivir un día muy especial y la organización ha diseñado un programa muy completo de actividades que combina a la perfección naturaleza, tradición y convivencia, con propuestas pensadas para disfrutar junto a toda la familia.

Una de las grandes novedades de esta edición será la posibilidad de explorar el Soto en rutas a caballo, con la colaboración de la Hípica Equus de Camponaraya. Los asistentes podrán realizar paseos de al rededor de 20 minutos por los castaños centenarios, con salidas cada media hora desde las 10 de la mañana. El precio de la actividad es de 10 euros y promete una experiencia única para conectar con este ambiente de gran valor.

También se puede descubrir el entorno con un paseo didáctico a pie, especialmente pensado para los más pequeños. La ruta será guiada por el profesor Manolo Cerdeira y el activista ambiental José Ángel Rodríguez.

La ruta, de una hora de duración y un coste de 5 euros, permitirá descubrir la riqueza natural y cultural del Soto, recientemente reconocido como Bosque del Año 2024, un premio que distingue tanto su belleza como la labor de recuperación impulsada por la asociación Bierzo Vivo.

La jornada culminará por todo lo alto con una gran romería campestre a partir de las 13.00 horas en pleno corazón del bosque, abierta para todo el público. La música correrá a cargo de la agrupación folclórica Alegría Berciana, junto a la participación especial de Fetén Fetén, El Naán y otros artistas invitados. El almuerzo será popular y participativo, es decir, cada asistente llevará su comida para compartir en un ambiente de convivencia y celebración.

El Festival Villar de los Mundos propone así una jornada que combina naturaleza, música y comunidad, donde vecinos de la localidad y foráneos están invitados a descubrir el Soto de Villar de Los Barrios como nunca antes.