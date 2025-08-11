Se reúnen las cuatro danzas del Valle de Fornela

Publicado por Alejandra Cascallana El Bierzo Creado: Actualizado:

El pasado sábado 9 de agosto, el Valle de Fornela vivió un encuentro muy especial con la reunión de las cuatro danzas tradicionales de la comarca: Guímara, Chano, Trascastro y Peranzanes. La cita tuvo lugar en Trascastro a las seis y media de la tarde.

La programación comenzó con un desfile desde la entrada del pueblo hasta el santuario, donde cada grupo de danzantes realizó una exhibición de su danza tradicional. Tras las actuaciones, se entregó un presente a los participantes como símbolo de reconocimiento por esta valiosa herencia cultural.

El acto contó con el apoyo y reconocimiento del Ayuntamiento de Peranzanes y los vecinos, especialmente significativo tras la reciente declaración de estas danzas como Fiesta de Interés Turístico Regional, un reconocimiento que realza su importancia cultural en la zona. Este encuentro fue una ocasión única para celebrar y poner en valor las tradiciones del Valle de Fornela, reforzando el orgullo local y la conservación de su patrimonio cultural.