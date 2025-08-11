Tres heridos por un accidente en Berlanga del Bierzo

Un coche y agente de la Guardia Civil en las carreteras del BierzoDL

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferada

Tres personas han resultado heridas durante la mañana de este lunes 11 de agosto en un accidente de tráfico que tuvo lugar en la localidad de Berlanga del Bierzo.

Los heridos son un joven, cuya edad todavía no ha sido confirmada, y dos mujeres de 50 y 20 años respectivamente. Estas tres personas sufrieron diversas lesiones como consecuencia del choque que involucró a dos vehículos.

La colisión se produjo concretamente a las 12.44 horas en el kilómetro 11 de la carretera LE-715, en dirección Fabero. Tras el siniestro, la sala de operaciones del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2 alertó a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios de Emergencias Sanitarias-Sacyl para que acudieran al lugar de los hechos.