Muere un hombre de 52 años en un accidente de moto en Valdefrancos

Un hombre de 52 años ha fallecido este lunes por la noche tras sufrir un accidente de motocicleta en la entrada a Valdefrancos, uno de los pueblos de la Tebaida berciana, en sentido desde Ponferrada, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El siniestro se produjo a las 22.22 horas y, pese a la intervención de los servicios de emergencia, no se pudo hacer nada por salvar la vida del conductor.

Los servicios de emergencias no han ofrecido más datos sobre la intervención efectuada por el momento.