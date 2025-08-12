La Policía desaloja Peñalba de Santiago por la humareda del incendio de la zona de Llamas

Las cosas se complican por minutos por culpa de los incendios forestales que desde hace tres jornadas asolan a la comarca del Bierzo. La última hora es que la Policía Nacional ha cortado ya el acceso en la carretera de Ponferrada a Peñalba y está desalojando a los vecinos y turistas que había hospedados en este pueblo de montaña. "Se rueda que se eviten desplazamientos en la zona", destacan en una nota desde la Subdelegación del Gobierno en León.

El pueblo de Peñalba se encuentra en la ladera norte de los montes Aquilianos y justo por detrás está la zona de Llamas de Cabrera y el valle que jalona el río Cabrera en dirección a Puente de Domingo Flórez, que como es sabido viene ardiendo desde hace tres días.

Anoche el resplandor de los incendios era visible desde la ciudad de Ponferrada y esta mañana una densa humareda lo invade todo, cerca de Peñalba de Santiago, junto con la zona de Montes de Valdueza.

Por lo pronto, la última hora es que las fuerzas de seguridad están desalojando Peñalba.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, estáa al tanto y acaba de emitir también un bando municipal alertando desde hoy de la mala calidad del aire ocasionado por el polvo africano, a lo que se suma también el humo de los incendios forestales.