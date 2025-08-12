El Ayuntamiento de Ponferrada constituye un Comité de Coordinación ante los incendios que afectan al Bierzo

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada creó este martes un Comité de Coordinación para planificar todas las medidas necesarias ante la orden de desalojo preventivo emitida por el Centro de Coordinación Operativa Integrada para el núcleo de población de Peñalba de Santiago, debido al incendio forestal de Llamas de Cabrera.

Este órgano, formado por representantes de los distintos servicios municipales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, reúne al Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Ponferrada, la Policía Municipal, la Policía Nacional, la Guardia Civil, Protección Civil, el Área de Ingeniería Municipal y el Servicio Municipal de Aguas.

Entre las funciones del Comité también se encuentran, además de informar y coordinar el desalojo ordenado de la población, de gestionar, en los casos necesarios, la reubicación temporal de los evacuados en el Pabellón Lydia Valentín, garantizando su estancia y abastecimiento.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, subrayó durante la reunión de constitución que “la principal preocupación son las personas, tanto los vecinos de Peñalba como los turistas que se encontraban en la localidad”, de forma que “todas las decisiones que se están adoptando son con carácter preventivo para garantizar su seguridad y bienestar”. Por este motivo, el Consistorio ha puesto a disposición de los servicios de extinción de la Junta de Castilla y León todos los medios municipales disponibles.

El regidor detalló que el grupo de trabajo mantendrá reuniones periódicas para evaluar la evolución de la situación y proponer nuevas medidas al Puesto de Mando Avanzado, con el que existe una coordinación y comunicación constante desde el primer momento.