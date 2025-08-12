Pedro Halffter interpreta ‘Las Variaciones Goldberg’ en el Festival Música de Villafranca del Bierzo

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Este jueves 14 de agosto, a partir de las 20.30 horas, el director de orquesta y compositor Pedro Halffter ofrecerá una interpretación especial de «Las Variaciones Goldberg», obra emblemática de Johann Sebastian Bach, en la iglesia de San Nicolás, en el marco del Festival Música en Villafranca del Bierzo.

El concierto servirá para rendir homenaje a Marita Caro, pianista villafranquina y madre de Pedro Halffter, cuya memoria será recordada antes del inicio de la actuación.

«Las Variaciones Goldberg» son consideradas una de las cumbres de la historia de la música y una obra esencial en el repertorio de Bach. Reconocidas por su complejidad contrapuntística, estas variaciones, tras pasar casi dos siglos en relativo anonimato, se han consolidado como una pieza fundamental para pianistas y clavecinistas en salas de concierto de todo el mundo.