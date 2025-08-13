Solidaridad, eso que va prendiendo

La comunidad berciana ha arrimado el hombro y ha trabajado mano a mano con solidaridad para hacer más llevadera la situación provocada por los incendios. Un ejemplo de ello ha sido la protectora de El Bierzo APA Peludines Sin Suerte, que desde el primer momento del origen de las llamas durante la tarde del domingo, contactó con la Policía Municipal de la localidad y lanzó un llamamiento a través de sus redes sociales ofreciéndose a acoger a los animales o mascotas de las personas que han tenido que ser evacuadas duante estas jornadas.

Natalia Ramos, colaboradora de la asociación animal, afirma que «muchas personas han sido realojadas en pabellones, hoteles o en casas de familiares, y no en todos los sitios están dispuestos a acoger a animales».

Se trata de un arduo trabajo que se hace de manera altruísta, pero que conlleva dificultades en lo que a logística se refiere. «Tenemos varias fincas, dos de ellas están prácticamente vacías e intentamos tener a cada animal en un chenil. Pero también hay que estudiar cómo agrupar a los animales porque no todos pueden convivir en un mismo entorno», ha explicado la colaboradora.

La organización agraria Asaja también mostró toda su solidaridad con las personas que se han visto afectadas. También solicitará el levantamiento del acotamiento de pastos de cara al aprovechamiento de los mismos y declaración en el expediente PAC de la campaña 2026.

El sindicato también ha pedido a la Junta que intensifique la dotación presupuestaria destinada a la limpieza y desbroce de los montes, ya que con esta medida, además de evitar los incendios y facilitar la extinción de los mismos, se mejoran los pastos que tanto necesita la creciente cabaña ganadera de extensivo de la provincia.

«La presencia de ganado doméstico en los montes es una actividad económica que contribuye al equilibrio del ecosistema, la mejora de la biodiversidad, y a la sostenibilidad en la gestión de la masa forestal», ha apuntado la organización al respecto.

A José María Vazquez, el turismo se le ha acabado en agosto. Curiosamente. El incendio golpea de lleno su empresa de guías turísticas, Guías Bierzo. Pero lejos de lamentarse ha decidido poner manos a la obra. «Me parece que es un claro ejemplo de abandono de la administración. Puede haber un suceso, no estamos libres nadie de ello, pero el mantenimiento y la gestión que se ha hecho de este parque ha sido pésima. Es el complejo turístico peor gestionado de toda España. Y lo peor es que no es por falta de capacidad sino de acuerdos. Hay muy poco presupuesto, apenas se trabaja como es debido y hace mucho tiempo, ya que quienes sabemos de esto decimos que hay que aumentar la partida presupuestaria. Pero no ha hecho caso», se lamenta de forma especialmente amarga.

SUSPENSIÓN

Si el movimiento se demuestra andando, José María lo va a hacer. «Nosotros hemos decidido suspender la actividad que teníamos para el resto del mes y devolver el dinero a los clientes. Nos hace daño en nuestra economía, pero más daño le hace al que tenía los castaños que fueron toda su vida y que nos ha perdido para siempre. Las reservas son lo de menos, lo importante es que los vecinos sepan que estamos ahí», recalca.