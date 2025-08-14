La Camerata de Ponferrada y Mirei Tsuji cierran la semana del Festival Música en Villafranca

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El Festival Música en Villafranca continúa su recorrido por la excelencia musical esta semana con dos nuevas propuestas de primer nivel.

Tras la aclamada interpretación de “Las Variaciones Goldberg” de J. S. Bach a cargo de Pedro Halffter este jueves, el ciclo concluye su programación semanal con los conciertos de la Camerata Clásica de Ponferrada, el viernes 15, y la pianista japonesa Mirei Tsuji, el sábado 16.

La Camerata Clásica de Ponferrada, formada en 2012 bajo la dirección artística de Daniel Bombín y vinculada a la Asociación Música "Castellum", subirá al escenario de la Iglesia de San Nicolás con un programa que incluirá obras de J. S. Bach, E. Elgar y J. Haydn. En esta ocasión, la formación contará con una invitada muy especial: la trompista María Antonia Riezu, natural de Ponferrada y considerada una de las grandes intérpretes de su generación. Residente en Ámsterdam, Riezu ha colaborado con destacadas orquestas internacionales como el Apollo Ensemble o el Helsinki Barok Ork, y mantiene una intensa actividad como intérprete de música de cámara en Europa.

El sábado será el turno del piano con la presentación en Villafranca del Bierzo de Mirei Tsuji. La reconocida pianista comenzó su formación musical en Argelia y la continuó en Japón, Reino Unido y Francia, bajo la tutela de maestros como Antonietta Notariello, Christopher Elton y Gérard Frémy. Ganadora de diversos concursos internacionales, entre ellos el Concurso Internacional de Piano de Roma, ofrece regularmente recitales en Europa y Japón, tanto como solista como en formaciones de música de cámara.

Ambos conciertos se celebrarán a las 20.30 horas en la Iglesia de San Nicolás de Villafranca del Bierzo.