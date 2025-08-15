LA VIDA REGRESA A LAS MÉDULAS

Sí. Las vidas de la gente regresan a los pueblos de Las Médulas, ese bien Patrimonio de la Humanidad lacerado por el fuego, desbordado hoy de cenizas y sin apenas ramas de árboles en las que posarse los pájaros. Desde las nueve de la mañana y hasta bien entrada la tarde del jueves 14 de agosto este periódico recorrió Borrenes, Chana, Voces, Orellán, Carucedo y Médulas y comprobó —mirando a los ojos de los afectados- que la vida regresa tras la huida, sigue y no se detiene en medio de la desolación, la resignación y el enfado (contenido y no contenido) de los retornados tras el apretón vital del desalojo.

Ví a un abuelo de 78 años, a Antonio Ramos, arando la tierra con su tractor para plantar por la tarde otra vez los repollos, porque el fuego le queó los anteriores. Hablé con un joven de 45 años, Gerardo Rodríguez Méndez, retirando sudoroso los hierros retorcidos y limpiando la negrura del desastre al lado de su casa en Médulas, con castaños abrasados por llamas que llegaron hasta la puerta de la ermita. También me acerqué a los nenúfares chamuscados del lago Sumido, pero manteniendo aún la flor blanca imponente con su cozarón de pistilos amarillos mirando al sol. Y lo más sorprendente que me dejó con la boca abierta: una rana verde viva, nadando (no sé si estresada) entre las aguas del lago Sumido, desde donde se ve todo el desastre ecológico del paraje turístico.

También nos adentramos, con el fotógrafo Luis de la Mata, en el corazón verde que aún late en la base del circo central de Las Médulas. Llegamos a la famosa Cuevona, donde los turistas se hacen fotos después de patear. Comprobé pisando el polvo rojizo que el fuego llegó hasta la puerta de la Cuevona, pero los que lo apagaron evitaron aquí que la lengua de fuego pasara a los castaños de la senda de Las Valiñas. Los castaños siguen vivos y erizos de las castañas del próximo otoño siguen engordando.

En Borrenes, José Luis Caño, jubilado como mecánico en Madrid de la imprenta que hacía los billetes en la Casa de la Moneda, contaba que más que miedo vivieron en tensión y lo peor «la incertidumbre de no tener información». En el pueblo de Voces, Milagros Pérez y Manuel Fernández, volvían a casa y limpiaban la hamusquina.