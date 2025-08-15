Vecinos de La Cabrera denuncian falta de suministro de telefonía, internet y servicio de ambulancia

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Afirman que durante esos días, el colapso en las infraestructuras de telecomunicaciones impidió que los habitantes de estos municipios pudieran contactar con sus familias, acceder a información crucial sobre el estado de los incendios o hacer uso de servicios de emergencia, con la ambulancia, que no estuvo operativa en su base de Truchas. La falta de comunicación, añaden, también la sufrieron quienes necesitaban coordinarse para labores de evacuación o asistencia.

“La falta de acceso a telefonía e internet no solo ha generado malestar, sino que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos. La ausencia de comunicación ha dificultado el trabajo de los servicios de emergencia, que necesitan estar en constante contacto con los afectados para coordinar evacuaciones, ofrecer ayuda y distribuir recursos” señalan en un comunicado y detallan que esos días solo hubo conexión en la zona de Peña Aguda en Corporales y Las Gobernadas en La Baña.

El colectivo reclama a las operadoras de telecomunicaciones que asuman su responsabilidad y agilicen la reparación de las infraestructuras dañadas por los incendios para garantizar que los habitantes de Cabrera y otras áreas afectadas puedan reestablecer sus comunicaciones lo antes posible y concluyen que las conexiones se han recuperado ya, pero con mala calidad.

También instan a las autoridades competentes a que den una respuesta rápida y eficiente para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro, y que se refuercen los protocolos de emergencia para garantizar que los servicios básicos de comunicación estén operativos en todo momento.