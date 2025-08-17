Corullón emite un bando de urgencia pidiendo colaboración a los vecinos ante el avance del fuego

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Corullón ha emitido un bando de alcaldía de carácter "muy urgente" ante la proximidad de un incendio forestal originado en la zona de Oencia, que se ha extendido rápidamente hacia el municipio. Según el comunicado, se estima que el fuego podría alcanzar la comarca en un plazo de 1 a 2 días.

El bando advierte que el avance de las llamas podría afectar de forma particular a las localidades de Melezna, Los Mazos, Cadafresnas, Viariz, Hornija, Villagroy, Dragónte, Corullón y Horta.

Ante la gravedad de la situación, el alcalde-presidente, Luis Alberto Arias González, insta a todos los vecinos a tomar medidas preventivas de forma inmediata. La principal petición es que se proceda a la limpieza y desbroce de los alrededores de las casas, eliminando cualquier tipo de material combustible como hierbas, árboles, ramas, leña, plásticos y vallas de madera.

Asimismo, el Ayuntamiento recomienda a los residentes que tengan a mano herramientas como azadas, desbrozadoras y mangueras para colaborar en las labores de prevención. Se hace un llamamiento especial a la movilización de "tractores con depósitos de agua o aperos tipo cuchilla" para crear cortafuegos.

El bando finaliza con la recomendación de tener preparado todo lo necesario en caso de una evacuación, trasladando a zonas seguras tanto los objetos de valor como los animales. La administración local reitera la necesidad de que toda la comunidad se movilice como medida de prevención ante el inminente peligro.