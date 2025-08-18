Nuevos focos pasan al Bierzo desde Orense

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La comarca berciana se enfrenta a momentos de extrema tensión ante el avance de varios incendios forestales que se extienden desde Orense. Desde primeras horas del día, las localidades han vivido escenas de humo denso, desalojos y una sensación de impotencia entre los vecinos, que observan cómo las llamas amenazan con arrasar sus vidas.

El alcalde de Oencia, Arsenio Pombo, admitió la gravedad de la situación. «La cosa está bastante fastidiada, está llegando a Lusio». La intensa humareda dificulta la evaluación del entorno, y aunque confía en que Oencia no corre peligro inmediato, subrayó la necesidad de permanecer alerta. «Para llegar aquí tiene que ir muy mal la cosa, pero si llega, que no nos pille desprevenidos», indica.

El incendio, declarado nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR), mantiene en constante alerta a los vecinos y pone de relieve la vulnerabilidad de las pequeñas localidades ante siniestros de gran magnitud. En Lusio, los habitantes se organizaron para proteger el pueblo y limpiar los alrededores, aunque fueron desalojados preventivamente por motivos de seguridad. La preocupación también alcanza al patrimonio cultural y religioso. Una vecina de Lusio retiró la imagen de la Virgen de la iglesia de Santa María para resguardarla ante la posibilidad de que las llamas alcancen el templo, uno de los símbolos históricos del municipio.

Además de la emergencia inmediata, los vecinos denuncian la insuficiente atención de las autoridades. «Que si tienen que enviar al Ejército o quien les dé la gana, que lo hagan, pero que no nos dejen totalmente abandonados», expresaron, manifestando frustración por la percepción de descoordinación y falta de recursos en la zona.

Por su parte, el director técnico del incendio, Enrique Rey, aseguró que el incendio presenta una situación «muy complicada» y las labores se centran en defender los pueblos. «Llevamos 48 horas con condiciones muy, muy desfavorables y unos comportamientos anómalo, muy virulentos del fuego. Ya tiene 120 kilómetros de perímetro, estamos trabajando y defendiendo los pueblos», así se refería a la evolución del fuego Yeres-Llamas de Cabrera, extendido a diversos pueblos del Bierzo y que avanza hacia la comarca de la Maragatería.

La prioridad, dijo, es la seguridad de los vecinos y del personal del operativo que trabaja para extinguirlo. «Estamos con todas las predicciones meteorológicas, analizando el territorio y buscando oportunidades para la noche".