Morala: "Ponferrada ha puesto en marcha todos y cada uno de los recursos municipales de que dispone"

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ofrecía esta jornada de lunes 18 de agosto de 2025 información sobre la situación generada por los incendios forestales, que en este décimo día despertó con la ciudad, sus pueblos y todo el Bierzo, salvo una parte de Villafranca y otras zonas bien ventiladas, con humo cegador y peligroso.

Estas eran sus palabras: "Como saben ustedes, desde que comenzaron estos incendios tan complejos hemos venido proporcionando desde el Ayuntamiento de Ponferrada información puntual y exhaustiva con absoluta regularidad. Siguiendo este espíritu de transparencia les hemos convocado para dar cuenta de lo sucedido en los dos últimos días, que han sido particularmente difíciles para los ciudadanos, para nuestro medio natural y para los medios municipales.

Permítame previamente unas breves palabras como un alcalde que siente la misma desolación y la misma rabia que los ciudadanos y que tiene que transformarla en capacidad de gestión en estos momentos tan complicados.

En primer lugar, y como hemos dicho reiteradamente desde el Ayuntamiento, en nuestros pensamientos están aquellos que peor lo están pasando más de cerca, las primeras víctimas de estos incendios. Cuando además, como hoy, hay que lamentar la pérdida de vidas humanas, mis primeras palabras son para la familia, los amigos y los compañeros de trabajo de quien ayer ha muerto en su vehículo autobomba queriendo ayudar a Ponferrada. Del mismo modo, expreso el nombre de todos los ponferradinos el deseo de una pronta y total recuperación de su compañero herido en el mismo accidente.

En ese mismo orden de cosas, agradecer la colaboración de los vecinos desalojados, que tanto están sufriendo la incertidumbre fuera de sus casas. Su comportamiento es ejemplar, ayudando en las tareas que pueden y facilitando estos dolorosos desalojos de sus pueblos. He tenido ocasión repetida de hablar con todos ellos en los distintos lugares que hemos habilitado para acogerlos y quiero transmitir su agradecimiento a los servicios municipales y en particular a los miembros de los servicios aquí representados, por la ayuda que les han prestado y el trato que han tenido con ellos. Su entereza es encomiable y espero que puedan regresar pronto a sus casas para retomar una normalidad que ya será distinta, sobre todo, cuando miren a su entorno inmediato y lo vean quemado.

Pero de la misma forma que hay víctimas directas en los pueblos que están afectados, la sociedad ponferradina como conjunto no deja de ser una víctima más. Expreso, estoy seguro de ello, el mismo sentimiento generalizado de todas las personas de Ponferrada, que es la desolación, de la que tendrá que partir nuestra capacidad de recuperación como sociedad para contribuir, en lo que a nosotros nos toca, a prevenir que episodios como este sucedan de nuevo en el futuro y a colaborar con quienes tienen las competencias en incendios forestales.

Tiempo habrá, sin duda, para que lo responsables de los dispositivos autonómicos reflexionen y hagan propuestas de mejora a la vista de las especiales circunstancias de estos incendios que han venido a denominarse de nueva generación, lo que nos corresponde en las corporaciones locales es poner de manifiesto nuestras experiencias de estos días para que se tengan en cuenta de cara a la mejora de los planes, pero en este momento en lo que tenemos que estar ocupados es lo más urgente, cuando todavía hay llamas y humo en nuestro municipio, que es tratar de evitar la extensión del incendio y que se acerque a zonas pobladas.

Precisamente, en relación con estas labores de extinción en las que colabora el Ayuntamiento de Ponferrada bajo la dirección del Cecopi, quiero agradecer el esfuerzo, más allá de todo deber profesional, de los empleados públicos municipales, de los que todos los ponferradinos nos sentimos orgullosos y agradecidos.

Les van a dar ahora los datos actualizados de las intervenciones que han hecho los bomberos y la policía en apoyo del dispositivo autonómico. Pero yo quiero el nombre de los ciudadanos agradecer el sobre esfuerzo que todos están haciendo. No han dejado de hacer el trabajo ordinario y han sumado esta inmensa carga extraordinaria de trabajo, con una entrega y espíritu de servicio que reconoce toda la ciudadanía.

Saben que mi idea expresada en los años anteriores en los que el número de incendios y de hectáreas quemadas era mucho menor, que con que se queme una sola hectárea para mí ya es un año malo, imagínense mi impresión de estos episodios de incendios tan extensos. Hemos hecho del patrimonio natural de Ponferrada una de nuestras señas de identidad distintivas. Ahora está gravemente afectado, como algunos de nuestros pueblos y sus casas, y en el futuro inmediato cuando se hayan disipado las nubes de humo acometeremos de inmediato las labores que correspondan a nuestras competencias municipales para que siga siendo así. Mientras tanto, hay que ocuparse de evitar la extensión de los incendios Y a la vez de atender las necesidades de los que se han desplazado, de las brigadas que nos ayudan en Ponferrada y de los propios trabajadores municipales, a los que hemos tratado de atender, por ejemplo, con la comida y bebida, de la mejor manera posible en medio de una situación tan compleja.

Este es el momento también para agradecer la colaboración ciudadana, de otras instituciones y de asociaciones de voluntarios. Quiero agradecer su colaboración a la Universidad de León, a la Cruz Roja, a la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía y al Hospital del Bierzo; su apoyo logístico ha sido fundamental para atender a los desalojados y a los movilizados. De modo muy particular, a la asociación de voluntarios, de protección civil, que tiene gran experiencia en este tipo de asistencia en las emergencias.

Finalmente, el ayuntamiento de Ponferrada ha puesto en marcha todos y cada uno de los recursos municipales de que dispone. Creo que lo mismo puede decirse del dispositivo autonómico y el apoyo de UME. En nuestro municipio, la coordinación entre todos está siendo adecuada.

Quiero pedirle la población ponferradina que extreme las medidas de precaución, particularmente en el área rural de nuestro municipio, que siga las indicaciones que hemos hecho en distintos bandos, habida cuenta de la calidad del aire y de la expansión del humo, porque el cambio de orientación del viento está agravando esta situación al traernos humo y partículas de los incendios que tenemos al oeste en el Bierzo, y también en Orense.

Insistimos en que no se realicen actividades no imprescindibles al aire libre, el uso de mascarilla y las especiales precauciones para la gente con problemas respiratorios y de mayor edad.

Termino expresando también la confianza de que los cuerpos y fuerzas de seguridad puedan proseguir en las investigaciones y dar con los causantes de algunos de los incendios provocados más graves que estamos teniendo y que respondan ante la justicia por una alteración tan grande de nuestras vidas y la pérdida de patrimonios y desgraciadamente ya también de vidas humanas".