Cinco accidentes de tráfico sin heridos durante el fin de semana en Ponferrada

Durante el fin de semana correspondiente a los días 15, 16 y 17 de agosto, la Policía Municipal intervino en un total de cinco accidentes de tráfico, todos ellos sin heridos.

En materia de seguridad vial, no se registraron positivos en los controles de alcoholemia efectuados, ni tampoco resultados negativos formalizados.

Por otro lado, se formularon dos denuncias por la realización de quemas sin la debida autorización. También se llevó a cabo un servicio extraordinario en colaboración con los servicios de extinción de incendios en las zonas de La Tebaida y Las Médulas, incluyendo la recepción y atención de personas evacuadas. Entre otras actuaciones, la Policía Local realizó tareas de control en el Camino de Santiago y continuó con las vigilancias preventivas dentro del marco del “Plan Verano 2025”, orientado a reforzar la seguridad en viviendas durante las vacaciones. Asimismo, los agentes atendieron cinco incidentes sanitarios en primera instancia, siendo los afectados trasladados al Hospital El Bierzo por los servicios sanitarios cuando fue necesario.