Más de 10.000 firmas en 24 horas para que se declare el nivel 3 de emergencia en el Bierzo

Más de 10.000 personas han firmado en menos de 24 horas una iniciativa en la plataforma Change.org para solicitar a la Junta de Castilla y León que declare el nivel 3 de emergencia en los incendios que afectan al Bierzo, que en la práctica cedería el control y coordinación al Ministerio del Interior, informa la agencia Efe.

Los promotores de la iniciativa argumentan que los fuegos superan la capacidad de los medios locales y autonómicos y reclaman que se actúe de forma "inmediata".

"Después de once días, en vez de disminuir, los incendios van a más. Necesitamos más recursos para salvar vidas, pueblos enteros y un patrimonio natural que tardará generaciones en recuperarse", señalan los promotores de la iniciativa.

En otra de las peticiones, impulsada por el lugareño Adrián Vecino y que suma más de 2.000 apoyos, se advierte de que "el monte berciano tiene un valor ecológico enorme y lo que se queme ahora no se podrá recuperar".

Beatriz Jañez, también vecina de la comarca, apunta en su escrito que “el fuego no espera, mientras las administraciones discuten competencias”.

Además, la portavoz de la campaña #ElBierzoArde difundió un vídeo en redes sociales en el que denuncia que el aire en la zona es “el más contaminado del planeta en estos momentos” y que las brigadas “están exhaustas y en muchos lugares solo pueden centrarse en salvar casas y personas”.