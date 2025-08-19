Sanidad invierte más de medio millón de euros para adquisición de equipamiento en el Bierzo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha invertido 565.958 euros, IVA incluido, para la sustitución de tuberías y a la adquisición de nuevo equipamiento en la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi).

De manera desglosada, la intervención en la red hidráulica y climatización del Hospital El Bierzo, donde ya se ha actuado en cinco ocasiones dentro del plan de renovación del centro, supone la sustitución de las tuberías desgastadas por el paso del tiempo con un presupuesto de 285.560 euros.

Con esta actuación se pretende conseguir que los terminales funcionen correctamente, evitar velocidades de flujo demasiado elevadas que causan ruidos y acciones abrasivas, impedir que las bombas funcionen en condiciones de bajo rendimiento y conseguir las condiciones óptimas de bienestar térmico para los usuarios y de temperaturas en los diferentes servicios generales.

En lo relativo al equipamiento, se han destinado 145.200 euros para un equipo de arco quirúrgico con el objetivo de facilitar operaciones más precisas para los cirujanos y menos invasivas para los pacientes.

También se ha adquirido, por 78.650 euros, un nuevo equipo de ecografía para el Servicio de Cardiología del hospital. Gracias a este aparato, los especialistas podrán evaluar la estructura y función del corazón mediante la lectura de las imágenes que se generan mediante ultrasonidos.

Finalmente, se han invertido 56.548 euros para sustituir la mesa de quirófano de Ginecología, repercutiendo en una mayor comodidad y seguridad tanto para las pacientes como para los profesionales.