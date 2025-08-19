Ponferrada suspende el Mercado de Temporada de Verano y las visitas teatralizadas por los incendios

Publicado por Ical Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada ha decido suspender el Mercado de Temporada de Verano programado para el día 22 de agosto y las visitas teatralizadas del casco antiguo que se iban a llevar a cabo mañana, miércoles 20 de agosto, “debido a la situación generada por los incendios que se han producido en toda la comarca del Bierzo y que aún permanecen activos”, así como “teniendo en cuenta las recomendaciones de seguridad y alerta de Protección Civil de la Junta de Castilla y León.

El Área de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada quiso agradecer la decisión tomada tanto por la asociación de comerciantes, El Centro Mola, organizadora de la Fiesta de las Rebajas, como por la asociación Templarium, que hace lo propio con la Feria de las Rebajas, de suspender ambos eventos, por su “respeto y la solidaridad mostradas con las personas y municipios con la toma de esta decisión, priorizando la seguridad y el bienestar de todos”.

Por su parte, el Área de Turismo también quiso poner en valor “la actitud solidaria y comprensiva mostrada en todo momento por la compañía del Canal Teatro”, encargada de las visitas teatralizadas.