La Casa Ucieda Osorio celebra jornadas de puertas abiertas en Camponaraya

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La Casa Ucieda Osorio, una de las edificaciones históricas más representativas del entorno rural berciano, abrirá sus puertas al público los próximos 22 y 23 de agosto con motivo de unas jornadas de puertas abiertas organizadas por el Ayuntamiento de Camponaraya.

La iniciativa permitirá a vecinos y visitantes conocer de primera mano el inmueble, galardonado con el Primer Premio Palacio de Canedo en su 15ª edición, un reconocimiento por su excelente intervención en la recuperación arquitectónica en el Bierzo rural durante el pasado año 2023.

Los horarios de visita serán el jueves 22 de agosto, de 18.00 a 21.00 horas, y el viernes 23, de 10.00 a 13.00 horas. Desde el Ayuntamiento se invita a toda la ciudadanía a participar en estas jornadas y descubrir un espacio que forma parte del legado arquitectónico y cultural de Camponaraya.