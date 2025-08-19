Pedro Halffter ofrece un concierto benéfico en Villafranca del Bierzo

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Pedro Halffter ofrecerá este jueves, 21 de agosto, un concierto benéfico en Villafranca con el objetivo de recaudar fondos para los damnificados por los incendios.

El recital, que se celebrará a las 20.30 horas en la Iglesia de San Nicolás, incluirá interpretaciones de obras de Frédéric Chopin y Franz Schubert. La iniciativa surge en el marco del Festival "Música en Villafranca", que este año celebra su décima edición marcada por la tragedia medioambiental que ha golpeado a la comarca.

La entrada será libre, pero se solicitará a los asistentes un donativo voluntario y la recaudación íntegra será destinada a apoyar a los afectados.