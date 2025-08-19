Pedro Halffter ofrece un concierto benéfico en Villafranca del Bierzo
La actuación será el jueves 21 de agosto en la Iglesia de San Nicolás
Pedro Halffter ofrecerá este jueves, 21 de agosto, un concierto benéfico en Villafranca con el objetivo de recaudar fondos para los damnificados por los incendios.
El recital, que se celebrará a las 20.30 horas en la Iglesia de San Nicolás, incluirá interpretaciones de obras de Frédéric Chopin y Franz Schubert. La iniciativa surge en el marco del Festival "Música en Villafranca", que este año celebra su décima edición marcada por la tragedia medioambiental que ha golpeado a la comarca.
La entrada será libre, pero se solicitará a los asistentes un donativo voluntario y la recaudación íntegra será destinada a apoyar a los afectados.