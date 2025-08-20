Reapertura de las piscinas municipales de Ponferrada tras la mejora de la calidad del aire

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada informa que, tras la notable mejora en la calidad del aire registrada en las últimas horas, este miércoles 20 de agosto se procede a la reapertura de las piscinas municipales del municipio. Las instalaciones retomarán su horario habitual, de 11.00 a 20.30 horas, y permanecerán abiertas hasta el próximo 5 de septiembre.

Las piscinas habían permanecido cerradas temporalmente en días anteriores debido a las recomendaciones de seguridad emitidas por la Junta de Castilla y León y la alerta de Protección Civil, como consecuencia de los incendios registrados en la comarca de El Bierzo. La medida fue adoptada con el objetivo de proteger la salud de la ciudadanía ante la mala calidad del aire.

Desde el Ayuntamiento se agradece la comprensión y colaboración de todos los vecinos durante este periodo excepcional, y se recuerda la importancia de seguir atendiendo a futuras indicaciones de seguridad en caso de ser necesarias.