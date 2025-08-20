El comercio local de Ponferrada lanza la campaña «Tu ayuda cuenta»

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El corazón de el Bierzo arde, pero la solidaridad no se apaga. Ante esta tragedia, el comercio de Ponferrada no quiere quedarse al margen. Desde este miércoles 20 de agosto y hasta el 20 de septiembre, la Asociación de Comercio y Hostelería #elcentromola pone en marcha la campaña solidaria «Tu ayuda cuenta», con el objetivo de ayudar a reforestar las tierras bercianas.

Durante un mes, los casi 90 establecimientos asociados dispondrán de huchas solidarias para recoger donaciones voluntarias. Todo lo recaudado se destinará íntegramente a proyectos de recuperación del entorno natural, en coordinación con entidades locales y centros educativo. «Esto no va solo de árboles quemados. Va de pueblos evacuados, de familias que han perdido su hogar, de niños que respiran humo y miedo. Va de cuidar lo que somos», señalan desde la organización.

La iniciativa también quiere ser un mensaje de agradecimiento y respeto a quienes luchan desde la primera línea contra las llamas: bomberos, brigadistas, fuerzas de seguridad, protección civil y voluntarios. «Su entrega mantiene viva la esperanza de todo un pueblo. No hay forma de agradecer tanto sacrificio», subrayan.

Esta campaña se consolida como una respuesta directa del tejido comercial ponferradino ante una situación de emergencia que afecta no solo al entorno natural, sino también al ámbito social y económico de la comarca. Lejos de limitarse a su actividad habitual, el comercio local asume un papel activo en la reconstrucción del territorio, promoviendo una acción solidaria que trasciende lo simbólico y se traduce en apoyo concreto.