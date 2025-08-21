«Sorolla, en tierras de León» llega a la Térmica Cultural

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

En el marco de la exposición «Sorolla a través de la luz. De la tradición a la modernidad», el historiador y experto en patrimonio textil Miguel Ángel Cordero, exdirector de los Museos Textiles de Val de San Lorenzo, ofrecerá la conferencia «Sorolla, en tierras de León», el próximo sábado 23 de agosto a las 12.00 horas, en la Sala Condensadores de La Térmica Cultural.

La charla, gratuita pero con inscripción previa debido al aforo limitado, explorará los viajes del maestro Joaquín Sorolla por tierras leonesas entre 1902 y 1913, y su profunda conexión con la cultura popular de la región. Según adelanta el propio Cordero, «la conferencia va a tratar los pasos que emprendió Sorolla desde 1902 hasta 1911. Él venía buscando escenas costumbristas, venía intentando localizar la indumentaria campesina que ya se estaba perdiendo desde finales del pasado siglo». Miguel Ángel Cordero compartirá documentos inéditos, que prometen ofrecer una nueva mirada al legado de Sorolla destacando su paso por la provincia leonesa.