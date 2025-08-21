Reapertura de las piscinas en Ponferrada
El Ayuntamiento de Ponferrada informa que, tras la notable mejora en la calidad del aire registrada en las últimas horas, este miércoles 20 de agosto se procede a la reapertura de las piscinas municipales del municipio. Las instalaciones retomarán su horario habitual, de 11.00 a 20.30 horas, y permanecerán abiertas hasta el próximo 5 de septiembre. Las piscinas habían permanecido cerradas temporalmente en días anteriores debido a las recomendaciones de seguridad emitidas por la Junta de Castilla y León y la alerta de Protección Civil, como consecuencia de los incendios registrados.