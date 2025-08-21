Reapertura de las piscinas en Ponferrada

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada informa que, tras la notable mejora en la calidad del aire registrada en las últimas horas, este miércoles 20 de agosto se procede a la reapertura de las piscinas municipales del municipio. Las instalaciones retomarán su horario habitual, de 11.00 a 20.30 horas, y permanecerán abiertas hasta el próximo 5 de septiembre. Las piscinas habían permanecido cerradas temporalmente en días anteriores debido a las recomendaciones de seguridad emitidas por la Junta de Castilla y León y la alerta de Protección Civil, como consecuencia de los incendios registrados.