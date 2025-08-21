La magia llega a Villaverde de la Abadía

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Hoyjueves 21 de agosto, a las 20.00 horas, el local de usos múltiples de Villaverde de la Abadía se convertirá en un espacio lleno de fantasía con la actuación del Mago Alaz. La cita incluirá un taller de magia y un espectáculo para toda la familia bajo el título “La risa de una ilusión”.

Este espectáculo busca que pequeños y mayores disfruten juntos de la magia y la risa, compartiendo momentos únicos. El Mago Alaz invita al público a sumergirse en un viaje donde la ilusión y los lugares mágicos cobran vida, llenando el escenario de fantasía y sorpresa.

Organizado por el Ayuntamiento de Carracedelo y la Diputación de León, con la colaboración de Nath Teatro y Bergida Parts, el evento promete ser una experiencia que hará brillar la imaginación de todos los asistentes.