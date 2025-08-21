Sanidad da 289.700 euros para acometer 55 procedimientos de cirugía de cadera y rodilla en el Bierzo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Un desembolso de 289.700 euros permitirá acometer 55 procedimientos quirúrgicos de cirugía ortopédica y traumatología –en concreto, sustitución de cadera y rodilla– para pacientes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de El Bierzo (Gasbi).

Con un plazo de ejecución de cinco meses y medio, y derivado de Acuerdo Marco 61/2024, este gasto pretende cubrir la demanda de realización de procedimientos quirúrgicos de cirugía ortopédica y traumatología para pacientes del área de salud del Bierzo, en concreto sustitución de cadera y rodilla, que no es posible atender con los medios disponibles en la actualidad.

Hay que destacar que estos 55 procesos se suman a otros 65 adjudicados por la Gerencia Regional de Salud a comienzos de este año, por un importe global de 271.946 euros.

Por otra parte, el Hospital El Bierzo cuenta ya con la nueva consulta de Oncología en el tras una inversión 12.000 euros. Esta actuación se ha llevado a cabo con el objetivo de habilitar una sala de reuniones para los profesionales del servicio debida a la reciente incorporación de dos nuevos oncólogos durante los últimos meses.

La nueva consulta está equipada con dos ordenadores para el médico y la enfermera, así como una camilla para la exploración de los pacientes. De este modo, sustituye a la antigua número 3, ahora convertida en la mencionada sala de reuniones, situada en el mismo pasillo de la tercera planta. Esta acción de la Gasbi y la Consejería de Sanidad se enmarca dentro del plan de mejora el ala oncológica del Hospital, tal y como se contempla en el Plan de Garantía Asistencial para la comarca, y que se suman a la creación de dos despachos multiusos y una ventanilla en la zona administrativa para facilitar la comunicación.