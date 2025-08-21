Ciuden adjudica el contrato de la cafetería de La Térmica

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fundación Ciudad de la Energía ha adjudicado el contrato del servicio de cafetería en La Térmica Cultural a Bar de Compostilla SL, una empresa del sector hostelero de Ponferrada que fue la única que concurrió al proceso de licitación.

El objeto del contrato es prestar un servicio complementario y adicional a la actividad museística y cultural que se desarrolla en las instalaciones de La Térmica Cultural en Ponferrada, con el objetivo de satisfacer la necesidad de disponer de un servicio de restauración para las personas que accedan y visiten este recinto cultural.

El contrato tiene una duración de doce meses y una prórroga por un periodo de igual duración, mientras que el inicio de la prestación del servicio se estima que se produzca en próximas fechas, una vez que el adjudicatario se instale en las dependencias de La Térmica Cultural destinadas al efecto.

La Térmica Cultural se encuentra en las antiguas instalaciones de la central térmica de Compostilla I.

El espacio cuenta con varias salas que albergan exposiciones de carácter itinerante, así como de la muestra permanente «Fuego Verde», que recrea la masa vegetal que, en el periodo Carbonífero, cubría las comarcas del Bierzo y Laciana y cuya fosilización creó el carbón que durante décadas se extrajo en las cuencas mineras.

Actualmente cuenta con varias exposiciones temporales como «La Marcha Negra», «Enrique Morente. Donde mana la fuente», «Conectados al futuro. La transición energética» o «Sorolla a través de la luz. De la tradición a la modernidad», una exposición única en Castilla y León que reúne 40 obras originales del autor.