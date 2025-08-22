El Valle de Finolledo vive sus días más festivos

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El Valle de Finolledo celebra estos días y hasta el 24 de agosto sus fiestas con un completo programa de actividades para todas las edades. La programación arrancó el miércoles 20 de agosto con un animado parque acuático, piraguas, fiesta de la espuma en la playa fluvial y cine al aire libre.

El jueves 21, la música tomó el protagonismo con el concierto de Los Rockkens y el torneo de Beer Pong. Las celebraciones continuarán igual de animadas el fin de semana, empezando hoy viernes con la V Quedada de charangas y peñas, seguida de una gran paellada popular y una verbena con la Orquesta Acordes y DJ Álex Huerga.

El sábado estará dedicado a los más pequeños con parque infantil por la tarde y Gran Prix. Por la noche, llegará la Orquesta Saudade y la música del DJ Modia.

El domingo las fiestas concluirán con pasacalles, misa, juegos para adultos y niños, una competición gastronómica y un dinovolado y, por la noche, la última verbena y una chocolatada para cerrar con broche de oro.