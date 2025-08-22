El vino inclusivo de Asprona conquista el diseño internacional en Pentawards 2025

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El proyecto de vino inclusivo Aspronautas, impulsado por Asprona Bierzo y con diseño del Estudio Pablo Guerrero, ha sido seleccionado como doble finalista en los Pentawards 2025, uno de los premios más importantes del mundo en diseño de packaging. El resultado se conocerá el próximo 4 de octubre durante la gala oficial que este año se celebrará en Ámsterdam.

El diseño de Aspronautas ha logrado destacar entre más de 2.000 propuestas procedentes de más de 60 países, siendo elegido como finalista en dos categorías clave:Brand Identity & Connected Packaging (Diseño con propósito) y People’s Choice Award (Premio del público).

Aspronautas es mucho más que un vino, se trata de un vino con alma inclusiva. Es el resultado de un proyecto integrador en el que Teresa, Baldomero, Miguel y Guillermo, cuatro personas con discapacidad intelectual, han participado activamente en todo el proceso de creación: desde la recuperación de un viñedo tradicional en La Grisuela en Cubillos del Sil, hasta el diseño de las etiquetas, ilustradas con sus propios dibujos y trazos personales.

La colaboración con 13 Viñas es el resultado es un producto que no solo celebra la riqueza vitivinícola del Bierzo, sino que también visibiliza y potencia el valor de la inclusión social.

La doble nominación posiciona a Aspronautas y al Estudio Pablo Guerrero en la élite mundial del diseño de packaging, destacando tanto por su impacto estético como por su profundo compromiso social.

Desde Asprona Bierzo subrayan que “solo estar entre los finalistas ya es un gran reconocimiento. Es una muestra de que la inclusión también puede ser creativa e innovadora, y que desde una región como El Bierzo se puede estar en la vanguardia del vino de calidad y del diseño internacional”.

Con esta nominación, Aspronautas se consolida como un referente en la unión entre diseño, tradición, innovación y compromiso social.