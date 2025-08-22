El fuego calcina un coche a las puertas de Anllarinos, pasó el cementerio y paró en el pueblo

Parece un escenario de guerra. Todo negro, todo calcinado, mucha destrucción. Las llamas de un virulento incendio con altura de varios metros se llevó por delante un coche que por obligación fue abandonado en el medio de la carretera, a las puertas del pueblo de Anllarinos del Sil (Páramo del Sil). El Kia Portage quedó completamente destrozado y su propietario, que estaba en el operativo contra los incendios, no pudo hacer otra cosa que salir del lugar y no acercarse a ese punto tan peligroso.

Este periódico recorrió este viernes 22 de agosto, las calles del pequeño pueblo de Anllarinos, donde viven apenas en invierno 8 vecinos. Está cerca de lo que fue la central térmica de Anllares. José Díez, vecino del pueblo y que hoy llevaba prenda militares sin ser militar, dado que fue minero con 23 años bajando al tajo, decía que "fue horroroso". El fuego se llevó por delante castaños, llegó al cementerio, lo sobrepasó y las máquinas y resto de efectivos pudieron pararlo a las puertas mismas de la localidad. Esta mañana un buldozer hacía cortafuegos perimetrando el pueblo y también quedaron los rastros de su trabajo para evitar que la explosión del coche permitiera que las llamas pasaran al otro lado del arroyo y se metiera en unas matas frondosas camino de Ancares y Fornela.