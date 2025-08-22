El Ayuntamiento de Camponaraya convoca el XXVIII Concurso de Fotografía “Camponaraya en el Camino”

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Camponaraya ha abierto la convocatoria para el XXVIII Concurso de Fotografía “Camponaraya en el Camino”, una cita anual dirigida a todos los amantes de la fotografía que deseen capturar la riqueza del Camino de Santiago a su paso por El Bierzo.

Bajo el lema “Gentes, paisajes y arquitectura popular en el Camino de Santiago”, las obras deberán reflejar escenas tomadas exclusivamente en el tramo comprendido entre la Cruz de Ferro y el Puerto de Piedrafita. Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías inéditas, en color o en blanco y negro, en formato papel de 30x40 cm y sin ningún tipo de refuerzo.

El plazo de recepción de las obras finaliza el próximo 31 de octubre de 2025 a las 14:00 horas, y deberán enviarse por correo postal a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Camponaraya, especificando en el dorso de cada fotografía su título, localización exacta y fecha de realización, además de una descripción detallada y los datos del autor en sobre cerrado.

El concurso contempla varios premios en categorías diferentes y el jurado está compuesto por profesionales de la fotografía y representantes del Ayuntamiento. Las obras ganadoras se conocerán el 24 de noviembre y pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento, que podrá utilizarlas en futuras exposiciones o publicaciones.

En la edición anterior, celebrada en 2024, el tercer premio fue otorgado a la imagen titulada “3 Peregrinos”, obra de la fotógrafa Marga Campo.

La participación en este certamen supone la aceptación íntegra de las bases, que pueden consultarse en la web oficial del Ayuntamiento: www.camponaraya.or