Ponferrada saca a la calle toda su programación de La Encina

El Ayuntamiento de Ponferrada presenta el programa oficial de las Fiestas de la Encina 2025, que se celebrarán del 29 de agosto al 9 de septiembre, incluyendo un amplio abanico de actividades festivas, musicales, deportivas y culturales para todas las edades. El acto de presentación ha corrido a cargo del concejal de Fiestas, Carlos Cortina, y la edil de Juventud y Deportes, Eva González, quien también ha detallado la programación de la Ciudad Mágica. Cortina ha destacado que el programa ha sido diseñado con «cariño, diversidad y calidad», buscando mantener las tradiciones, al mismo tiempo que se apuesta por la innovación.

Uno de los grandes reclamos será el pregón inaugural, que estará a cargo del humorista Leo Harlem, el 29 de agosto en la Plaza del Ayuntamiento, seguido de la actuación musical del grupo berciano Broken Hips y una gran fiesta de Los 40 con los DJs Tony Aguilar y David Álvarez. El día 30, tras el éxito del año pasado, regresa la Concentración de Peñas, que esta edición duplica participación con 51 peñas inscritas y más de 1.000 personas.

Los conciertos vuelven a tener un peso importante en la agenda festiva con actuaciones destacadas como Leiva , María Becerra y grupos históricos como Fórmula V, Los Rebeldes o Tito y Tita, entre otros. El nivel no se queda solo en los conciertos principales, ya que las orquestas también alcanzan un nivel excepcional este año. Las dos más destacadas de España, Panorama y París de Noia, actuarán respectivamente el 9 y el 8 de septiembre, marcando el cierre de las fiestas por todo lo alto. A ellas se suman nombres como Olympus, Função Públika, Orquesta Finisterre, La Fórmula, Saudade, Florida y Panamá.

Entre las novedades, se ha anunciado un espectáculo de drones sincronizado con música, el día 31 de agosto, con doble pase desde el Auditorio Municipal. También se celebrará la clásica Feria de la Cerámica, el Mercado Medieval, la Casa de Andalucía y eventos clásicos como la procesión solemne de la Encina el día 8 de septiembre. Además, el recinto ferial abrirá sus puertas el 30 de agosto.

Por otra parte, Eva González ha presentado una nueva edición de la Ciudad Mágica (Cima), que se desarrollará del 1 al 6 de septiembre en el Parque del Temple. Incluirá 38 talleres, 5 talleres de apoyo y nuevas propuestas como el taller del Anillo Verde o la petanca tradicional, organizados por asociaciones locales. El pregón correrá a cargo del capitán de la Sociedad Deportiva Ponferradina, Borja Valle.