Ingresa en prisión el hombre de 75 años detenido por el fuego de Molinaseca
Según la investigación, al parecer el hombre hizo fuego para cocinar, lo que acabó provocando un incendio forestal
El hombre de 75 años detenido el pasado lunes como supuesto autor del incendio forestal declarado durante a tarde del domingo en Molinaseca (León) ha ingresado en la cárcel de Mansilla de las Mulas.
Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el Juzgado de Instrucción de guardia de Ponferrada ha decretado su ingreso en prisión tras recibir las diligencias practicadas por el Seprona junto con agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León.
Según la investigación, al parecer el hombre hizo fuego para cocinar, lo que acabó provocando un incendio forestal que obligó a desplegar un amplio dispositivo y alcanzó el nivel de gravedad 2, aunque ya se ha dado por controlado.
Provincia
Manuel Félix López
La inspección realizada en la zona por agentes del Seprona y por técnicos medioambientales de la Junta de Castilla y León permitió identificar rápidamente el origen de las llamas.
La Guardia Civil mantiene efectivos en los puntos más sensibles de la provincia de León para colaborar en tareas de auxilio a la población, evacuaciones preventivas y control del tráfico en las áreas afectadas.
En lo que va de año, en León se ha detenido a una persona y se ha investigado a diez más por su presunta relación con incendios forestales, según los datos aportados por la Guardia Civil, que detalla que este agosto ha deparado una detención y cinco investigaciones abiertas.
El Código Penal castiga los delitos de incendio forestal con penas de hasta seis años de prisión y fuertes sanciones económicas, especialmente cuando los fuegos alcanzan una especial gravedad y de hasta 20 años cuando se demuestra que tuvo intenciones dolosas.