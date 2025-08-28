La reforma de las piscinas Lidia Valentín y Ángel Pestaña supondrá un ahorro energético de 2,9 €

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La reforma de las piscinas Lidia Valentín y Ángel Pestaña de Ponferrada supondrá un ahorro energético de 2,9 millones de euros. Así lo adelantó el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, durante la inauguración de las obras de la calle Río Ancares. El regidor precisó que ya se ha finalizado el proyecto para esta reforma integral, gracias al millón de euros aportado por la Junta de Castilla y León, que “sigue estando a la altura y siempre que tenemos una inauguración es gracias a la financiación de la Junta, por lo que Ponferrada tiene que estar muy agradecida”.

Según explicó el alcalde, el proyecto de las piscinas es “ambicioso”, con una inversión de 2,5 millones de euros destinada a la de Lidia Valentín, y alrededor de 300.000 euros para las actuaciones en las piscinas de Ángel Pestaña. “Son obras necesarias para la seguridad de estas instalaciones, además de mejoras en eficiencia energética”, matizó.

De esta manera, se podrán reabrir las piscinas, lo que supondrá un ahorro energético estimado en 2,9 millones de euros únicamente con estas dos instalaciones públicas. Todo ello conllevará también una disminución de la contaminación atmosférica.

Además, el gasto total de las reformas de estas dos instalaciones municipales, cifrado en 2,8 millones de euros, no supondrá ningún cargo para el Ayuntamiento de Ponferrada. A través de un convenio horizontal con la Junta, y pendiente de la aprobación del Pleno Municipal, se destinará un millón de euros de la Administración regional a fondo perdido, mientras que la diferencia se compensará con “el ahorro energético derivado de la encomienda de gestión del alumbrado público; cuando ya estén instaladas las placas fotovoltaicas en ambas instalaciones, se irá compensando”. “Euros que salen de la tesorería de Ponferrada, cero”, subrayó.

Para Marco Morala, este proyecto permitirá abrir las piscinas y que los ponferradinos puedan volver a utilizarlas pero y “ponemos a disposición de la ciudadanía esta oportunidad”.

Por su parte, las obras de la calle Río Ancares constituyen “una actuación integral, con aceras, aparcamiento, asfaltado, iluminación, todo lo que compone una intervención ambiciosa y muy necesaria”. Los trabajos, realizados por la empresa Coto Verde, han supuesto una inversión de 112.000 euros con cargo a los Fondos de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León.