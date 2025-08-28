El Hospital El Bierzo renovará su red de climatización con una inversión de casi 291.000 euros

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado, en la reunión celebrada hoy, 28 de agosto, una inversión de 290.713 euros para llevar a cabo la sustitución parcial de la red hidráulica de tuberías del Hospital El Bierzo, centrada en la columna 4 de climatización en todas las plantas del centro.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Inversiones de la Gerencia Regional de Salud para la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, y responde a la necesidad de renovar una red afectada por el desgaste propio del paso del tiempo.

La obra contempla el reemplazo completo de tuberías, codos, acoplamientos y otros componentes hidráulicos, con el objetivo de mejorar el caudal, reducir ruidos producidos por velocidades excesivas del flujo y evitar el bajo rendimiento de las bombas, garantizando así unas condiciones óptimas de climatización y confort térmico para los usuarios y el personal sanitario.

Desde 2021, el Hospital El Bierzo ha venido acometiendo diversas fases de mejora en su sistema de climatización. Ese año se actuó sobre los bloques más antiguos y deteriorados, con una inversión de 360.576 euros.

En 2022, se destinaron 350.272 euros a mejoras en zonas comunes y en la columna 2 de climatización. En 2023 se ejecutaron obras por 359.800 euros para renovar la columna ‘Climatización 1’, y en 2024 se invirtieron 298.811 euros para la columna ‘Climatización 3’.

Con esta nueva inversión, la Junta de Castilla y León continúa con la renovación progresiva del sistema de climatización del centro hospitalario.