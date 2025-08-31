Cerca de 20.000 visitantes ya han disfrutado de Sorolla en La Térmica

Las nuevas tecnologías están presentes en la muestra de Sorolla en La Térmica Cultural de Ponferrada.l. de la mata

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La exposición «Sorolla a través de la luz. De la tradición a la modernidad» continúa despertando un enorme interés en Ponferrada y sumando vistas.

Desde su apertura, a finales del mes de mayo, y hasta finales del mes de agosto, cerca de 20.000 personas se han acercado a descubrir esta muestra única que reúne 40 obras originales de Joaquín Sorolla, procedentes de 21 prestadores públicos y privados, algunas de ellas nunca antes expuestas en España.

A este éxito de público se suman más de 1.000 participantes en las actividades paralelas del ciclo «Sorolla en diálogo», que incluye visitas guiadas y conferencias protagonizadas por destacados expertos.

Por su parte, Concepción Fernández, directora del área de museos, patrimonio y cultura de la Fundación Ciudad de la Energía, Ciuden, subraya que «la Térmica Cultural está recibiendo más de un millar de visitantes por semana, lo que confirma la excelente acogida de esta exposición por parte del público y los especialistas. Nos enorgullece ofrecer una propuesta gratuita de tan alta calidad artística e histórica, que acerca a todos el legado de Sorolla y refuerza el derecho de acceso a la cultura».

Fernández también destacó la adaptación de las instalaciones industriales a la pintura de Sorolla como «uno de los grandes aciertos que está siendo reconocido tanto por el público como por los medios especializados». «Esta comunión entre patrimonio industrial y arte está generando una experiencia única que sitúa a Ponferrada y al Bierzo en el mapa cultural nacional», añadió la responsable de los museos de la Ciuden.

Las próximas citas de «Sorolla en diálogo» continuarán enriqueciendo esta experiencia cultural. El 11 y el 25 de septiembre se celebrarán nuevas visitas guiadas y ya tienen todas las entradas agotadas. El 20 de septiembre tendrá lugar la charla «Sorolla, la pasión por pintar la vida», con la participación de Alicia Vallina, comisaria de la exposición, y Luis Alberto Pérez, conservador del Museo Sorolla.

Finalmente, el 4 de octubre se ofrecerá la conferencia «Sorolla, el lenguaje universal del arte», a cargo de Covadonga Pitarch Angulo y Lorena Robredo García, que aportarán nuevas miradas sobre la trascendencia del pintor.

La sala Condensadores acoge esta muestra, hasta el 13 de octubre, qua agrupa las 40 obras originales del autor, además de una sala de realidad virtual y una sala sensorial para que el espectador pueda adentrarse en el universo de Joaquín Sorolla.