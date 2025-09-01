Diario de León

Luces y drones en las Fiestas de la Encina de Ponferrada

Un espectáculo de drones ha sido el protagonista de la noche del domingo. La novedosa actividad, enmarcada dentro de la programación de las Fiestas de la Encina 2025 de Ponferrada, se ha llevado a cabo en el Auditorio Municipal en dos sesiones. La empresa Umiles Drone Light Show, que ha participado en relevantes eventos nacionales e internacionales, ha sido la encargada de este despliegue de luces y formas en movimiento.

Espectáculo de drones en las Fiestas de la Encina 2025

L.DE LA MATA

Eva Friera Aller

