Morala expulsa a la portavoz de Vox del pleno por llamar "sinvergüenzas" a los concejales

Publicado por Eva Friera Aller

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, expulsó hoy a la concejala de Vox, Patricia González, del pleno municipal que se está celebrando en estos momentos después de que llamara “sinvergüenzas” al regidor y concejales, además de las constantes “faltas de respeto”. Y es que hasta en tres ocasiones tuvo que llamarla al orden por los reiterados los concejales del equipo de Gobierno después de recriminar sus “excesivos gastos” en actividades del área de interculturalidad.

“A los políticos se nos alborotan las hormonas como a los adolescentes”, dijo el edil de Hacienda, Luis Antonio Moreno sobre ciertas actitudes. En esta misma línea, resaltó que “los plenos están ahí para resolver problemas a los ciudadanos, y si a medio plazo hay unas elecciones, que no nos influya”. “Tanto va el cántaro a la fuente que acaba rompiéndose”, enfatizó Moreno sobre la expulsión de la concejala de Vox. Moreno también defendió el cumplimiento del acuerdo presupuestario con el PSOE.

Patricia González denunció "una gestión “nefasta sobre algunas actividades del área de interculturalidad.

Por otro lado, se designó a la concejala Lidia Coca como representante municipal en la Comisión de Seguimiento del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Ponferrada y la Universidad de León, para el desarrollo de un programa de Bienestar Social, Integración Territorial, Desarrollo Económico y Promoción Cultural. En este aspecto, el edil bercianista, Iván Alonso, destacó la importancia de poner en valor el campus de Ponferrada y “poner Medicina desde el primer curso” en el Bierzo.

En otros asuntos, la sesión también ratificó la modificación en el anexo de inversiones del ejercicio 2025 del Área de Medio Ambiente, Laboratorio, debido a la necesidad de material en el laboratorio, según precisó el edil del PP, Luis Antonio Moreno.

Marco Morala en un momento de la sesiónL. DE LA MATA