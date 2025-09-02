Vox denuncia la maniobra del alcalde para aprobar cambios en la modificación de presupuestos

Patricia González en su la rueda de prensa de hoyL. DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada

La portavoz en Vox en el Ayuntamiento de Ponferrada, Patricia González, ha criticado duramente al alcalde de Ponferrada, Marco Morala, al que acusa de haberla expulsado del pleno municipal con el objetivo de facilitar la aprobación de una modificación presupuestaria.

Según González, la votación se encontraba empatada con doce apoyos del equipo de Gobierno y doce rechazos, sumando a PSOE y Vox, hasta que su salida forzada permitió al regidor ejercer su voto de calidad y deshacer el empate. “Esto es una artimaña propia de quien gobierna en minoría”, afirmó en rueda de prensa.

La concejala defendió las palabras que originaron su expulsión, en las que criticó la eliminación de fondos destinados al proyecto de soledad no deseada mientras “se destinan 1,2 millones a contratos menores y celebraciones”. Durante la sesión de ayer, calificó a los responsables municipales de “sinvergüenzas”, lo que derivó en su retirada del debate.

También , González también señaló los insultos recibidos desde distintos grupos. “Desde el PSOE nos han llamado fascistas y, desde el PP, llegaron a insinuar que yo no escribo mis propios discursos”.

La edil sostuvo que este episodio marca un punto de no retorno en su relación con el Ejecutivo local. “No hay posibilidad de acuerdos. No queremos formar parte de un Gobierno que actúa de esta manera”, afirmó, insinuando además que no descarta emprender acciones legales: “Estamos valorando llevar esto a los tribunales”.

Por su parte, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, insistió en “no entrar en ese juego” y defendió “que hay políticos que venimos a trabajar por ciudadanos”. “Voy a poner el nivel de exigencia en no tolerar ni un insulto más en el Salón de Plenos ya que es un lugar institucional y todos estamos obligados a guardar del debido respeto y decoro”, enfatizó.