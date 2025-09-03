Los grupos locales se citan en Fernando Miranda

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La música es protagonista en las Fiestas de la Encina de Ponferrada. Ayer por la tarde, de 20.30 a 23.30 horas, el Escenario Ponferrada, que se ubica en la plaza Fernando Miranda, acogió las actuaciones de los grupos locales Nowie & The Barbers, Cumbia Atómica y Mazu, con entrada libre y gratuita.

La propuesta musical continúa hoy miércoles 3 de septiembre con la actuación de Rotovator, Higgs, Pánico¡¡ y Vontrier en este mismo escenario.

Escenario Ponferrada es una propuesta para dar a conocer el talento musical a toda la comarca berciana.