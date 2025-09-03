esRadio sale a la calle por las Fiestas de la Encina

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La emisora esRadio comienza su programación especial con motivo de las Fiestas de la Encina 2025 con una entrevista realizada por el periodista Francisco Roberto Otero Conde al alcalde de Ponferrada, Marco Morala.

El regidor hizo un repaso de la actualidad municipal y de la comarca del Bierzo, así como del inicio del curso. El set de la emisora, ubicado en la plaza de La Encina, se puede visitar hasta el viernes 5 de septiembre.

Desde esRadio se anima a disfrutar de la programación en directo y a conocer de cerca la magia de las ondas desde este lugar tan emblemático de la ciudad.