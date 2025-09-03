CC OO alerta sobre la viabilidad de Roldán y se ofrece a colaborar

No quieren meter miedo a los 380 de plantilla, no quieren crear alarma en una comarca del Bierzo castigada por la falta de reindustrialización, pero al escucharlos se percibía ayer su temor a lo que puede llegar, dado que en este momento no tienen toda la información necesaria. En Ponferrada estuvieron los dos últimos días los delegados sindicales nacionales, autonómicos y comarcales de CC OO y del grupo Acerinox, en el que está incluída la factoría berciana de Aceros Roldán. En un tono comedido, el sindicato que lleva en el Bierzo Roberto Echegaray, y que en el área del Metal está al frente Felipe Fernández, se puso encima de la mesa la alerta sobre posibles planes de ajuste laboral en la factoría acerera ponferradina de Santo Tomás de las Ollas.

Desde CC OO admiten que no pueden abordar la situación en profundidad de lo que está sucediendo en la empresa porque aún no tienen los datos de ese posible ajuste laboral que se empezaría a negociar a lo largo de este mes o del próximo octubre. Entre tanto, nadan en el agua y a la vez guardan la ropa ante posibles problemas que puedan surgir.

Los delegados sindicales de CC OO, con Felipe Fernández a la cabeza, lanzaban un mensaje de tranquilidad, pero a la par pronunciaban frases como la siguiente: «Si no se toman medidas peligra la viabilidad» de uno de los iconos industriales del Bierzo, como es Roldán. Los sindicalistas no ocultaban su preocupación y decían que el grupo tiene que rediseñarse por la situación de pedidos (han bajado a la mitad, señalan) que imponen las nuevas condiciones de la política económicqa internacional, con Estados Unidos causando daño con los aranceles, y con los mercados chino e indio ocasionando temor por invadir las plazas europeas, con bajos costes y peor producto al fallarle otros destinos. «Hay que atajar el cáncer antes de que entre en metástasis. Hay que hacer quimio y radio. Hay que hacer algo», decía Felipe Fernández. Desde el sindicato, aún brindando colaboración a la empresa, por ser conscientes de la situación complicada, sí dejaron claras tres líneas rojas que no permitirán se sobrepasen. Una, se opondrán a cualquier pérdida de derechos de los trabajadores. Dos, se opondrán igualmente a cualquier «salida traumática, en caso de que la hubiera». Y tres, abordar con la empresa también un plan industrial para aplicar mejoras, como los coeficientes reductores.