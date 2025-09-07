Ponferrada trae en concierto a Leiva en víspera de La Encina

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La ciudad de Ponferrada vive este domingo 7 de septiembre la víspera del día grande de sus festejos patronales, la Virgen de la Encina, con un amplio programa. Esta jornada arrancará con el trial en las inmediaciones de Roldán. A las once se abre la feria de la Cerámica, el mercado medieval y también la milla de la Encina, con carreras infantiles y de élite. ?A las once del domingo 7 también será en la basílica la ofrenda floral motera y media hora más tarde el encuentro de tamboriteros en la plaza de Lazúrtegui. ?Por la tarde habrá pasacalles con grupos de folclóricos previo a la apertura de la Casa de Andalucía. y la actuación a las 21 horas de la orquesta Panamá en la explanada del viejo centro comercial. En el centro el Rosal actuará Dani Fontecha cómico de El Hormiguero y a las 21.30 horas el Festival de bandas de gaitas y bailes tradicionales, para a partir de las 22.00 horas, en el Auditorio Municipal, dar pie al concierto de Leiva, con las entradas en pista a 42 euros y en grada a 40. La jornada del domingo 7 se cierra con la orquesta Olympus.

Mañana lunes en la jornada central de las fiestas está como acto central la celebración del Día del Bierzo y la ofrenda a la patrona, que este año correrá a cargo del Ayuntamiento de Berlanga del Bierzo, en nombre de las localidades del municipio, como Langre, San Miguel de Langre y Barrio de Langre.