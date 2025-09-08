Las fotos del concierto de Leiva en Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

No estaban agotadas las entradas, porque aún en la pasada jornada de domingo quien quisiera podía obtenerlas a través de la web oficial del cantante, pero hubo gran acogida del artista en Ponferrada, en un Auditorio abarrotado en el que la gente que asistió disfrutó con sus temas más conocidos y los nuevos trabajos. La música de Leiva no defraudó para sus incondicionales, e incluso para los que dudaban también les aportó en este concierto enmarcado en lo que la promoción ha dado en llamar como Tour Gigante 2025, que son un total de 30 únicos conciertos en España a lo largo de este año, a los que Leiva «sumará shows en algunos países de Latinoamérica entre 2025 y 2026», según apuntan sus mentores. Procedente de Fuengirola, donde el 23 de agosto ofrecía el anterior concierto en el Marenostrum, en Ponferrada el público disfrutó de su música, en unas fiestas de la Encina en la que la gran mayoría ha querido olvidarse por un momento malos.