La pizarra sigue en números rojos en exportación

La estadística semestral del sector pizarrero, que en la zona da trabajo directo a más de mil personas, sigue siendo tozuda. Se mantienen los números rojos en toneladas exportadas y también enfacturación. El único dato positivo que salvaguarda la situación en parte es que el precio de la tonelada aumentó de un año para otro, en el mismo periodo de tiempo, desde enero a julio un 2,9% más. Pasó de los 878 euros la tonelada a los 903,6 euros.

Si el añopasado 2024 en el primer semestre se vendían en los mercados internacionales 216.000 toneladas, en lo que va de año esa cifra ha bajado hasta las 193.500 tonleadas. Eso significa una merma de casi el 11%.

En cuanto a la facturación de las emrpesas pizarreras también hubo bajón del 8,2%. Esto significa que en el 2024, en los primeros seis meses del año, se alcanzó una facturación de 190,4 millones de euros y en el mismo periodo del presente ejercicio, el 2025, hasta julio pasado, la acturación de pizarra vendida en el extranjero se quedaba en los 174,8 millones de euros.

Francia es el primer cliente de pizarra de aquí dede hace años. Y ahora mismo lo sigue siendo, pero es significativo el porcentaje a la baja de las compras de pizarra española. Por ejemplo, el último dato de exportaciones dado a conocer por el departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria dice que el país galo compró un 15,3% menos de pizarra que en el mismo periodo del año anterior. Pasó de las 108.000 toneladas a las 91.000 a fecha 1 de julio pasado. La facturasción a los vecinos del norte decreció de los 90,8 millones de euros del 2024 a los actuales 78,9 millones de euros.

Reino Undido, otro de los países clientes de la pizarra española, también rebajó sus compras. En este caso la facturación descendió un 9,7% y las toneladas que entraron en la isla fueron un 12,7% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Curiosamente, en un momento en el que todo el planeta tiene los ojos puestos en la política arancelaria de Estados Unidos, en el caso de la pizarra que sale de aquí ha experimentado un crecimiento en la facturación en los seis primeros meses de este año de 5,4%. Al país que dirige Trump se le facturó 5,1 millones de euros, frente a los 4,9 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. Eso sí, compró un 4,1% menos de toneladas.