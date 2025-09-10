Asprona inicia la vendimia de su vino inclusivo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Asprona Bierzo ha iniciado la tercera vendimia de su proyecto inclusivo Aspronautas, desarrollado en colaboración con la bodega 13 Viñas y dentro de la iniciativa AspronaWine. La recogida de la uva arrancó el pasado lunes, coincidiendo con la celebración del Día del Bierzo, en el viñedo que la entidad tiene apadrinado en el paraje de La Grisuela, en Cubillos del Sil.

En esta ocasión, los cuatro participantes del proyecto —Teresa, Baldomero, Miguel Ángel y Guillermo— contaron con el apoyo de otros compañeros de los centros de Cuatrovientos y Flores del Sil, así como de algún familiar y los responsables de 13 Viñas, Julio Calvo y Jesús Alcaide. Entre todos recogieron 88 cajas de uva, que suman más de 1.200 kilos, en su mayoría de la variedad mencía, junto con algunos racimos de garnacha tintorera y alrededor de un 10% de variedades blancas (godello, palomino y doña blanca).

Estas uvas se destinarán a la elaboración de la tercera añada del vino tinto Aspronautas, que obtuvo el premio «El Maestro» al mejor tinto joven en la Feria del Vino de Cacabelos. En este sentido, Julio Calvo, explicó que «un verano tan caluroso, con las altas temperaturas y los incendios, han provocado un notable estrés hídrico en las viñas, lo que ha reducido el rendimiento». «Mientras que en 2023 se recogieron 2.600 kilos y en 2024 cerca de 1.800 en esta misma parcela, en esta vendimia la producción se sitúa en torno a 1.200 y 1.300 kilos. Además, los ataques de animales como jabalíes y corzos han incrementado las pérdidas. No obstante, la uva obtenida es de excelente calidad», añadió. La vendimia continuará en unos días con la recogida de los racimos de las variedades blancas, que quedaron en la viña a la espera de que la uva alcance el punto óptimo de maduración. Y es que la principal novedad de esta campaña será la elaboración, por primera vez, de un vino blanco con palomino, godello y doña blanca. «Es un año también nuevo porque se inicia un proceso de elaboración nuevo. Los chicos van a elaborar un vino blanco por primera vez, con toda la experiencia que ya llevan acumulada estos tres años de atrás con el tinto. Están deseándolo», destacó el director general de Asprona Bierzo, Valentín Barrio. «El proyecto Aspronautas, continúa, esperamos que siga avanzando», dijo.